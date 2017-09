Une manif pour la tenue du référendum rassemble 100.000 personnes à Barcelone

À l'approche du référendum d'autodétermination de la Catalogne, fixé dimanche,1er octobre, de nombreuses personnes, étudiants, retraités, familles avec enfants, se sont réunies devant la Fontaine de Montjuïc, au cœur de Barcelone, afin d'apporter leur soutien à la tenue du scrutin.

«D'après nos informations provisoires, environ 100.000 personnes se trouvent là-bas», a annoncé à Sputnik l'un des organisateurs de cette manifestation sous couverture d'anonymat.

Malgré l'agitation qui règne à la veille du référendum, la manifestation s'est déroulée dans une ambiance pacifique, accompagnée toutefois par les dispositifs renforcés de la police catalane (Mossos d'Esquadra).

«En ces moments incroyablement intenses et très émouvants, nous sentons que notre rêve est à portée de main», s'est adressé à la foule le président de cette région du nord-est du pays depuis début 2016, Carles Puigdemont, cité par l'AFP.

© AFP 2017 Quique Garcia L'indépendance de la Catalogne, une aubaine économique pour sa population?

La tension persiste entre le gouvernement central et l'exécutif autonome catalan à l'approche du référendum d'autodétermination que la Généralité de Catalogne veut organiser le 1er octobre malgré l'interdiction de Madrid.

Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6% des suffrages et le camp soutenant le maintien au sein de l'Espagne 51,28%. Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.