Des tirs près d’un bureau de vote en Catalogne

Un homme a tiré plusieurs balles depuis une arme à air comprimé vendredi soir près d'une école de la ville Manlleu, en Catalogne (nord-est de l'Espagne). Quatre personnes ont été blessées suite à l'incident. Aucun blessé n'a eu besoin de soins médicaux, précise le journal espagnol La Vanguardia.

Les membres du «Comité de défense du référendum» de Manlleu voulaient notamment empêcher la police de sceller le bâtiment scolaire, un des 2.310 bureaux de vote prévus pour accueillir le scrutin, d'après le média.

La tension reste vive entre le gouvernement central et l'exécutif autonome catalan à l'approche du référendum d'autodétermination que la Généralité de Catalogne veut organiser le 1er octobre malgré l'interdiction de Madrid.

Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6% des suffrages et le camp soutenant le maintien au sein de l'Espagne 51,28%. Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.