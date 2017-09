L'Iran et l'Irak mèneront des exercices militaires conjoints à leur frontière

À l'approche du référendum d'autodétermination organisé par le Kurdistan irakien, Téhéran et Bagdad s'apprêtent à mener des manœuvres militaires conjointes.

© AFP 2017 STR/VAHIDREZA ALAI L’Iran réclame 245 M USD aux USA pour dédommager des victimes de la guerre Iran-Irak

Les forces armées irakiennes et iraniennes mèneront prochainement des exercices communs à la frontière entre les deux pays, a annoncé le porte-parole de l'armée iranienne, le général de brigade Masoud Jazayeri.

Selon l'officier, les manœuvres se dérouleront sur plusieurs jours.

Auparavant, les deux pays avaient signé un accord de coopération militaire.

L'annonce intervient suite au référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien lors duquel plus de 92% des électeurs se sont prononcés en faveur de l'indépendance vis-à-vis des autorités fédérales. Bagdad et Téhéran se prononcent contre l'indépendance de cette région riche en pétrole qui compte plus de cinq millions d'habitants.

La semaine dernière, l'Iran a annoncé l'annulation de toutes les liaisons aériennes avec le Kurdistan «à la demande du gouvernement central irakien».