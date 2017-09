Référendum en Catalogne: un hashtag a été lancé pour diffuser l’information

Un nouveau hashtag #EstamosporTI, signifiant «Nous sommes pour toi», en français a été lancé par le ministère espagnol des Affaires étrangères à la veille du référendum d'autodétermination de la Catalogne.

GRACIAS a los que estáis apoyando, —con dulces, flores o abrazos-, nuestro trabajo por la seguridad de todos. #EstamosporTI pic.twitter.com/kwWUzG5nG3 — Policía Nacional (@policia) 30 сентября 2017 г.

Comme l'indique le communiqué ministériel, ce hashtag se réfère également à l'obligation de la police et de la garde nationale d'assurer l'exécution des lois et la sécurité de toute la population, y compris de celle de la Catalogne.

La tension reste vive entre le gouvernement central et l'exécutif autonome catalan à l'approche du référendum d'autodétermination que la Généralité de Catalogne veut organiser le 1er octobre malgré l'interdiction de Madrid.

Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6% des suffrages et le camp soutenant le maintien au sein de l'Espagne 51,28%. Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.