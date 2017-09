La Russie élimine environ 2.500 terroristes en Syrie en dix jours

Du 19 au 29 septembre, les troupes des Forces aérospatiales russes sont parvenues à tuer 2.359 terroristes en Syrie, selon le ministère russe de la Défense. Environ 2.700 djihadistes ont en outre été blessés, ajoute le ministère.

Parmi les extrémistes éliminés figurent notamment 16 commandants de différents niveaux.

«67 bastions, 27 chars, 21 systèmes de lance-roquettes, 149 véhicules tout-terrain avec des mitrailleuses lourdes, 17 véhicules-suicide et 51 dépôts de munitions ont été détruits», a précisé le ministère.

A ce stade, les troupes gouvernementales syriennes soutenues par les Forces aérospatiales russes sont en train de terminer une opération militaire dans l’est de la province de Deir ez-Zor visant à encercler et à détruire un grand groupe de plus de 1.500 terroristes de Daech venus du territoire irakien.

Le 30 septembre 2015, les forces aérospatiales russes ont réalisé leurs premières frappes contre les positions du groupe terroriste Daech en Syrie. En deux ans, l'aviation russe a effectué plus de 30.000 sorties, portant plus de 92.000 frappes aériennes. Ceci a permis de libérer plus de 89% du territoire syrien.