Échec de l’offensive de Daech et d’al-Nosra dans l’ouest et l’est de la Syrie

Le ministère russe de la Défense a annoncé l’échec de l’offensive des groupes terroristes Daech et al-Nosra dans l’ouest et l’est de la Syrie.

Les tentatives d'offensive des groupes terroristes al-Nosra et Daech lancées la semaine dernière dans l'ouest et l'est de la Syrie ont échoué, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

«Les groupes terroristes Daech et al-Nosra ont subi des pertes colossales au cours des derniers mois», a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la Défense russe a souligné qu'avec le soutien de l'aviation russe, les attaques des terroristes contre les positions des troupes syriennes dans les provinces d'Idlib et de Deir ez-Zor avaient été neutralisées et les djihadistes avaient été éliminés.

La contre-attaque des troupes gouvernementales a été soutenue sur le terrain par les groupes armés ayant rejoint le processus de réconciliation dans les provinces d'Alep, de Hama, de Homs et d'al-Quneitra, a-t-il souligné.

© Photo. Service de presse du ministère russe de la Défense La Russie élimine environ 2.500 terroristes en Syrie en dix jours

Les autorités syriennes avaient précédemment annoncé que la ville de Deir ez-Zor serait complètement libérée d'ici quelques semaines. Vendredi, l'armée syrienne a lancé une offensive sur Huweija Sakar, localité située au sud-est de la ville qui revêt une grande importance stratégique. L'artillerie et les avions syriens et russes frappent les positions de Daech dans cette ville.

Il y a quelques jours, l'armée syrienne et les Forces de défense nationale(Quwat ad-Difa'a al-Watani), un groupe paramilitaire formé par le gouvernement syrien et l'Iran, sont entrées à Deir ez-Zor. Mais les djihadistes ont fait sauter des dizaines de voitures piégées et ont forcé l'armée à partiellement battre en retraite.