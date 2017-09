La police catalane vérifie le blocage des programmes pour le dépouillement du scrutin

Les forces de l'ordre espagnoles sont arrivées au Centre des télécommunications et des technologies de l'information de la Catalogne pour vérifier le blocage des programmes du décompte des voix lors du référendum d'indépendance prévu pour le 1er octobre prochain.

La Garde civile espagnole a lancé un contrôle dans le Centre des télécommunications et des technologies de l'information de la Catalogne afin de s'assurer du débranchement des programmes de dépouillement du scrutin dans le cadre de la tenue, dimanche prochain, d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne décidé par le parlement de cette région d'Espagne et jugé illégal et anticonstitutionnel par le pouvoir central.

Selon l'agence Europa Press, la Cour suprême de Catalogne a donné vendredi des indications à la direction régionale dans le but de bloquer l'accès à 29 programmes nécessaires au décompte des voix ou au vote électronique. La police est arrivée sur les lieux pour vérifier que la décision de justice avait été appliquée.

Les autorités régionales ont précédemment adopté deux lois — sur le référendum et sur la transition post-référendum — que Madrid qualifie d'illégales, tout comme le référendum. Les autorités espagnoles affirment que le plébiscite n'aura pas lieu, tandis que le gouvernement catalan est certain qu'il se tiendra.

La tension reste vive entre le gouvernement central et l'exécutif autonome catalan à l'approche du référendum d'autodétermination que la Généralité de Catalogne veut organiser le 1er octobre malgré l'interdiction de Madrid.

Pour rappel, lors des élections régionales de 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,6% des suffrages et le camp soutenant le maintien au sein de l'Espagne 51,28%. Plus de 70% des Catalans souhaitent cependant pouvoir s'exprimer à travers un référendum en bonne et due forme, selon tous les sondages.