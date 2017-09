La Russie mène son opération à Deir ez-Zor «comme un orfèvre»

Selon le sénateur russe Frants Klintsevitch, la Russie fait preuve de la plus grande prudence et agit «comme un orfèvre» lors de l’opération à Deir ez-Zor pour ne pas causer de pertes humaines parmi la population syrienne.

Frants Klintsevitch, vice-président de la commission de la sécurité et de la défense du Conseil de la Fédération, a commenté l'opération russe visant à libérer complètement la ville syrienne de Deir ez-Zor.

«Une opération militaire conséquente est en cours, il y a une grande expérience d'interaction, il y a un soutien sérieux de la part de nos forces aériennes. Sans exagérer, je pense qu'au cours des deux prochains mois, pas plus, nous finirons cette opération», a déclaré M.Klintsevich aux médias russes.

© Photo. Service de presse du ministère russe de la Défense La Russie élimine environ 2.500 terroristes en Syrie en dix jours

Selon lui, la Russie lutte pour la libération de Deir ez-Zor «comme un orfèvre, faisant preuve de la plus grande prudence afin de ne pas blesser les civils, endommager des sites, pour le faire progressivement, de manière cohérente».

D'après le sénateur, l'opération est entravée par «les services spéciaux étasuniens qui coordonnent les activités des organisations terroristes (…) en leur fournissent tout le soutien possible.»

Les autorités syriennes avaient précédemment annoncé que la ville de Deir ez-Zor serait complètement libérée d'ici quelques semaines. Vendredi, l'armée syrienne a lancé une offensive sur Huweija Sakar, localité située au sud-est de la ville qui revêt une grande importance stratégique. L'artillerie et les avions syriens et russes frappent les positions de Daech dans cette ville.

Il y a quelques jours, l'armée syrienne et les Forces de défense nationale(Quwat ad-Difa'a al-Watani), un groupe paramilitaire formé par le gouvernement syrien et l'Iran, sont entrées à Deir ez-Zor. Mais les djihadistes ont fait sauter des dizaines de voitures piégées et ont forcé l'armée à partiellement battre en retraite.