1.500 extrémistes encerclés: Daech au bord du gouffre à Deir ez-Zor

Derniers bastions de Daech: la guerre en Syrie touche à sa fin

Les troupes gouvernementales syriennes achèvent, en commun avec les forces aérospatiales de Russie, l'encerclement et l'élimination dans l'est de la province de Deir ez-Zor d'une formation de quelque 1.500 djihadistes de Daech en provenance du territoire de l'Irak, a déclaré ce samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov

«Avec le soutien des forces aérospatiales russes, les troupes syriennes réalisent à l'heure actuelle dans l'est de la province de Deir ez-Zor une opération visant à encercler et à éliminer plus de 1.500 extrémistes de Daech entrés depuis l'Irak», a-t-il indiqué.

Igor Konachenkov a rappelé que les attaques lancées cette semaine par Daech et le Front al-Nosra (rebaptisé Front Fatah al-Cham) dans l'ouest et l'est de la Syrie s'étaient soldées par un échec.

«Les terroristes de Daech et du Front al-Nosra ont subi de lourdes pertes au cours de ces derniers mois», a-t-il fait remarquer.

Deux ans après le début de l'opération des forces aérospatiales russes en Syrie, plus de 89% du territoire de ce pays a été libéré de Daech et la guerre contre ce groupe terroriste est entrée dans sa phase finale.