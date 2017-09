Des chars de terroristes réduits en miettes dans le désert syrien (vidéos)

Deux ans après le début de leur opération militaire sur le sol syrien, les forces aérospatiales russes persistent dans la lutte contre les terroristes de Daech et du Front al-Nosra. Des vidéos, publiées par le ministère russe de la Défense, montrent des bombardements de véhicules blindés et de bases des terroristes.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, vient d'annoncer l'échec de l'offensive lancée par les groupes terroristes Daech et le Front al-Nosra, dans l'ouest et l'est de la Syrie.

Sur plusieurs vidéos diffusées par le ministère, des missiles de croisière russes frappent des convois de chars et des véhicules isolés.

#СИРИЯ Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 РСЗО, 149 автомобилей с пулеметами ДШК, 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов pic.twitter.com/UTi6j9CS2L — Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2017 г.

De même, on y voit une base appartenant aux djihadistes réduite en miettes.

Russian #AeroSpaceForces caused significant damage to Jabhat al-Nusra & ISIS combat capabilities pic.twitter.com/DGLWF2RXvD — Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2017 г.

Du 19 au 29 septembre, les Forces aérospatiales russes sont parvenues à éliminer 2.359 terroristes en Syrie, a précisé le ministère russe de la Défense. Environ 2.700 djihadistes ont en outre été blessés. 67 points renforcés, 27 chars, 21 systèmes de lance-roquettes, 149 véhicules tout-terrain avec des mitrailleuses lourdes, 17 véhicules-suicide et 51 dépôts de munitions ont été détruits.

Le 30 septembre 2015, les Forces aérospatiales russes ont réalisé leurs premières frappes contre les positions du groupe terroriste Daech en Syrie. En deux ans, l'aviation russe a effectué plus de 30.000 sorties, portant plus de 92.000 frappes aériennes. Ceci a permis de libérer plus de 89% du territoire syrien.