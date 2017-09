La Turquie inaugure un centre d'entraînement militaire en Somalie

Plus de 10.000 militaires somaliens pourront recevoir une formation auprès d'officiers turcs dans le plus important centre d'entraînement militaire à l'étranger jamais inauguré par Ankara.

La Turquie a ouvert samedi en Somalie son plus important centre d'entraînement militaire à l'étranger destiné à la formation des forces armées locales. Au total, plus de 10.000 soldats somaliens y seront formés par des officiers turcs, selon les médias occidentaux.

La base a été inaugurée en présence du Premier ministre somalien, Hassan Ali Khaire, et du chef de l'état-major turc, le général Hulusi Akar.

«Cette académie est différente parce que les Turcs envisagent non seulement d'entraîner les troupes, mais également de les équiper afin qu'elles ne soient pas perdues une fois l'entraînement terminé», a annoncé le général somalien Ahmed Mohamed Jimale, cité par l'AFP.

Environ 1.500 soldats somaliens pourront être formés en même temps dans la base, qui se trouve à proximité de l'aéroport de Mogadiscio, ce qui en fait le plus important centre d'entraînement militaire turc à l'étranger.

Le Premier ministre somalien a remercié le peuple et le gouvernement turcs pour leur soutien à son pays «à un moment où nous en avons cruellement besoin».

La Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute du Président dictateur Siad Barre en 1991. La seule autorité somalienne reconnue par la communauté internationale est le gouvernement fédéral qui contrôle la capitale Mogadiscio et ses alentours. Les autres régions somaliennes sont gouvernées par des seigneurs de guerre et différentes factions.

Des clans locaux et des mouvements islamistes radicaux dont Al-Shabbaab lié au réseau terroriste international Al-Qaïda, contrôlent plusieurs régions dans le sud et le nord-est du pays.