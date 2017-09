Les contribuables US payent au prix fort les vacances de la famille Trump

Une bonne partie du budget américain est dépensée pour la protection et l’hébergement de l’entourage du Président. Selon CBS, les vacances et les voyages de la famille et de l’équipe de Donald Trump coûtent des centaines de milliers de dollars.

Les vacances des aînés de Donald Trump à Aspen, dans le Colorado, ont coûté 330.000 dollars aux contribuables américains.

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont passé, en mars dernier, une semaine dans une station de ski. Plus de 300.000 dollars ont été dépensés pour leur protection.

En avril dernier, lorsque le couple s'est reposé au Canada, le Secret Service, en charge de la protection des principales personnalités de l'État, a dépensé 65.000 dollars.

Les séjours au ski des anciens Présidents des États-Unis ont aussi coûté cher. Selon l'organisation Judicial Watch, deux voyages en 2016 et en 2015 de Michelle Obama avec ses filles ont coûté 166.000 et 65.000 dollars.

Ces derniers temps, les Démocrates et les médias américains critiquent l'équipe Trump pour ces dépenses importantes en visites et en voyages. Tom Price, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Ryan Zinke, secrétaire à l'Intérieur, Steven Mnuchin, secrétaire du Trésor et Scott Pruitt, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, ont fait l'objet de violentes critiques du fait qu'ils avaient eu recours à des vols privés et militaires à grands frais. Suite au scandale, Tom Price a présenté sa démission vendredi à Donald Trump, qui l'a acceptée.