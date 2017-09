La Russie joue un rôle important non seulement militaire, mais également politique et diplomatique en Syrie, a déclaré à Sputnik un général de l'armée syrienne.

La Russie tient un important rôle militaire dans le règlement de la crise syrienne et a également enregistré de grandes réussites dans les domaines diplomatique et politique, a affirmé à Sputnik le général de brigade Mujaz Abdel-Majid Abdel-Hamid, expert militaire syrien.

«La position politique et diplomatique de la Russie, qui a opposé six fois son veto [sur le dossier syrien au Conseil de sécurité de l'Onu, ndlr], n'a pas permis aux États-Unis ni à l'Otan de frapper le pays», a-t-il constaté, en relevant le rôle de la Russie dans l'organisation des négociations à Astana et Genève. L'expert syrien s'est également félicité de l'aide humanitaire russe.

Il a de plus indiqué que grâce au soutien militaire russe, l'armée contrôlait aujourd'hui 85% du territoire du pays.

«La Russie a gagné les cœurs de la quasi-totalité des Syriens qui ont rapidement compris que l'objectif numéro un de son opération était de faire cesser l'effusion de sang et de créer des conditions pour la réconciliation des Syriens», a-t-il souligné pour conclure.

Il y a exactement deux ans, le 30 septembre 2015, la Russie lançait une opération militaire en Syrie à la demande des autorités de ce pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les Forces aérospatiales russes ont alors réalisé leurs premières frappes contre les positions du groupe terroriste Daech. En deux ans, l'aviation russe a effectué plus de 30.000 sorties, portant plus de 92.000 frappes aériennes.