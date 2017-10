Au moins 12 civils tués dans un raid de la coalition en Syrie

Tandis que la Russie fait preuve de «la plus grande prudence» lors de son opération visant à chasser les terroristes de Deir ez-Zor, les rapports sur les bourdes de la coalition ne cessent d'apparaître dans les médias. L'agence SANA a annoncé que le dernier raid de la coalition avait fait au moins une douzaine de morts parmi les civils dans la province syrienne de Deir ez-Zor.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin La coalition US aurait bombardé Deir ez-Zor au phosphore blanc

Selon l'agence, la coalition a frappé la ville d'al-Bukamal et la localité de Buqrus Fouqani. On compte des femmes et des enfants parmi les victimes.

Outre les victimes, les frappes ont blessé au moins 10 civils.

La coalition dirigée par les États-Unis a reconnu que 50 autres civils avaient été tués au cours de l'opération militaire contre Daech en Syrie et en Irak, portant ainsi le nombre de victimes de ses frappes à 735 civils. L'annonce a été faite ce vendredi suite à l'étude de 185 rapports.