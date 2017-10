La police catalane a fermé 183 bureaux de vote

Durant la première moitié de la journée, les Mossos d'Esquadra, police autonome catalane, ont fermé 183 bureaux de vote qui avaient été ouverts pour le référendum sur l'autodétermination, a déclaré à Sputnik une porte-parole de cette structure.

«À 13h00 (heure locale), nous avions fermé 183 écoles qui devaient accueillir des bureaux de vote», a-t-elle indiqué, en précisant qu'il s'agissait des écoles fermées par les Mossos d'Esquadra — sans compter celles qui l'ont été par la police nationale et la Garde civile — afin d'empêcher la tenue de ce vote considéré comme illégal par Madrid.

La police espagnole a eu recours dimanche à des bombes assourdissantes et des balles en caoutchouc afin de disperser ceux qui souhaitaient voter lors du référendum d'autodétermination organisé par les autorités catalanes, a annoncé la presse espagnole. Les affrontements entre la police et les manifestants catalans ont déjà fait 337 blessés, a indiqué le gouvernement catalan sur son compte Twitter.

© REUTERS/ Yves Herman Le taux de participation au référendum catalan est de plus de 50%

Dimanche 1er octobre, les autorités catalanes tiennent un référendum sur l'autodétermination. La Cour constitutionnelle d'Espagne a suspendu tous les documents adoptés par la Généralité et le Parlement de Catalogne relatifs au vote, déclarant illégales toutes les actions des autorités catalanes concernant le référendum. La veille, plus de la moitié des écoles qui devaient servir dimanche de bureaux de vote ont été mises sous scellés. La police espagnole a affirmé qu'elle avait pris sous son contrôle la plus grande partie des 2.315 écoles catalanes. Le gouvernement catalan affirme pour sa part que plus de 70% bureaux de vote restent ouverts.