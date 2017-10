La Catalogne demande à l’UE de condamner l’Espagne pour violation des libertés

Les autorités catalanes ont contacté l’Union européenne lui demandant de condamner l’Espagne pour violation des libertés et des droits fondamentaux.

Raul Romeva, conseiller aux Affaires extérieures de la Généralité de Catalogne a annoncé que les autorités catalanes étaient entrées en contact avec l'Union européenne afin d'obtenir une condamnation officielle de l'Espagne, qui a foulé aux pieds les libertés et droits fondamentaux des Catalans au cours du référendum sur l'indépendance organisé ce dimanche.

«On a déjà eu un contact avec eux (les institutions de l'UE, ndlr), nous leur avons déjà demandé de réagir», a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il s'agissait, selon la Catalogne, de la violation par Madrid de l'article 7 du traité sur l'Union européenne portant sur l'inviolabilité des droits et libertés démocratiques dans les pays de la communauté.

© REUTERS/ Susana Vera Agressions policières choquantes lors du référendum en Catalogne (vidéo)

Dimanche 1er octobre, les autorités catalanes ont organisé un référendum sur l'autodétermination de leur région. La Cour constitutionnelle d'Espagne a suspendu tous les documents adoptés par la Généralité et le Parlement de Catalogne relatifs au vote, déclarant illégales toutes les actions des autorités catalanes visant à préparer le référendum. La veille, plus de la moitié des écoles qui devaient servir dimanche de bureaux de vote ont été mises sous scellés. La police espagnole a affirmé qu'elle avait pris sous son contrôle la plus grande partie des 2.315 écoles catalanes. Le ministère de l'Intérieur a annoncé précédemment que la police nationale avait saisi des urnes dans plusieurs bureaux de vote. Pourtant, le vote se poursuit dans plusieurs autres bureaux.