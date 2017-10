Des insurgés yéménites ont filmé la destruction d’un drone US (vidéo)

Un drone de renseignement américain MQ-9 Reaper a été détruit par des combattants houthis qui le croyaient en mission de reconnaissance. La scène a été capturée en vidéo et publiée par la chaîne de télévision Al-Masirah.

Des insurgés houthis ont filmé le moment où ils ont abattu un drone de renseignement américain MQ-9 Reaper, au nord de la capitale yéménite, Sanaa.

Sur la vidéo, publiée par la chaîne de télévision Al-Masirah, on peut voir le lancement d'une roquette guidée au moment où elle atteint le drone, tandis qu'à la fin de la séquence on voit une foule massée autour des débris en feu.

© REUTERS/ Patrick T. Fallon Un drone américain abattu au Yémen

Les États-Unis utilisent les drones de ce type au Yémen contre l'organisation terroriste Al-Qaïda. À partir 2015, ces drones ont été également utilisés par les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, contre les insurgés houthis.

Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un conflit armé opposant des rebelles houthis et des militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, d'une part, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, de l'autre. Les rebelles contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa, où ils ont installé leurs organes de pouvoir.

Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite.