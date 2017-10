Jubilation et fraternisation: le visage humain du référendum catalan (images)

En dépit des scènes de chaos et des agressions, les Catalans ont exprimé leur admiration pour le travail des policiers locaux, qui ont agi pour assurer la sécurité de leurs citoyens dans une atmosphère extrêmement tendue. Voici les photos les plus fortes du 1er octobre en Catalogne.

Des milliers de personnes ont afflué dimanche aux bureaux de vote, espérant influencer le sort de la Catalogne. Alors que les agents de la police espagnole et de la Garde civile tentaient de bloquer l'accès aux bureaux de vote et de saisir les urnes, les pompiers et agents de Mossos d'Esquadra, la police locale, ont protégé les citoyens de la violence.

Sur l'une des photos les plus émouvantes de la journée et les plus partagées sur les réseaux sociaux, un résident de la ville de Lleida prend dans ses bras un policier local en larmes.

No ho oblidarem. pic.twitter.com/fkaWFlVS7R — Boris Llona (@borisllonalonso) 1 octobre 2017

«Il y a eu beaucoup de personnes qui les ont embrassés», explique Boris Llona, l'auteur de la photographie.

Comme l'explique un témoin de ces événements, la journaliste Roser Perera, un agent de Mossos d'Esquadra a éclaté en sanglots en raison de l'intervention de la police espagnole.

Une autre vidéo, filmée à Viella, montre une foule qui chante et encourage la police locale. On peut y voir un agent incapable de résister à l'émotion, essuyant une larme, tandis qu'un autre couvre son visage pour ne pas montrer qu'il pleure. Un homme sort de la foule pour le consoler et le prend dans ses bras.

Catalan police defend people in Vielha, one of the agents crying pic.twitter.com/iM79SoPFCe — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 octobre 2017

Offrir des œillets de couleurs différentes ou en décorer les voitures de Mossos est déjà devenu une tradition catalane pour montrer l'appréciation du travail des policiers.

Los Mossos se van de El Putxet con claveles y entre aplausos y "gracias" de los vecinos. Algunos de ellos, con lágrimas, emocionados pic.twitter.com/toC7nlIjWT — Nacho Carretero (@NachoCarretero) 1 octobre 2017

#NoTincPor Barcelona revive la revolución de los claveles para decir a los @mossos "Gracias por tanto" Foto vía @marga_riga pic.twitter.com/Zi1cf3nWPS — Joana Morillas (@JoanaMorillas) 26 août 2017

Agentes de los Mossos se significan con los independentistas dejando cubrir sus coches con claveles pic.twitter.com/YvFMqRtATe — jose lopez (@JosNegromur) 25 septembre 2017

Dans le même temps, au moins six tribunaux catalans ont engagé des poursuites contre des agents de Mossos d'Esquadra soupçonnés de désobéir aux ordres de la Cour suprême de Catalogne, qui avait exigé d'empêcher l'utilisation des lieux publics pour tenir un référendum d'indépendance en Catalogne.

Les policiers catalans ont répondu sur Twitter que leurs actions visaient à assurer la primauté du droit et la sécurité des citoyens: «Nos actions n'ont pas affecté la vie normale des citoyens, les principes de pertinence et de proportionnalité ont été pleinement observés.»