Novelles fouilles US dans les sites diplomatiques russes à San Francisco (vidéo)

La diplomatie russe a pointé du doigt des infiltrations illégales dans des biens immobiliers diplomatiques russes à San Francisco qui ont été saisis le 2 septembre dernier par Washington.

«Les représentants de la police et des services spéciaux américains poursuivent la pratique de l'infiltration illégale dans le territoire des installations russes, violant ainsi le droit international et leur propre législation», a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le département d'État américain a annoncé le jeudi 31 août que la Russie devrait fermer d'ici au samedi 2 septembre son consulat général à San Francisco et ses missions commerciales à Washington et New York.

Washington a plusieurs fois proposé à la Russie de lui vendre les biens diplomatiques saisis, mais Moscou a répondu par la négative et a promis d'intenter une action en justice.

Toute démarche américaine à l'égard de la Russie considérée comme nuisible sera suivie d'une réponse, a promis le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

En réaction à la fermeture d'établissements diplomatiques aux États-Unis et au renvoi de diplomates russes, Moscou a précédemment sommé Washington de réduire à 455 les effectifs de son ambassade en Russie pour ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis.