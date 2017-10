Kurdistan: un officiel fait état de manœuvres irako-iraniennes à la frontière

Après la tenue du référendum sur l'indépendance organisé au Kurdistan irakien, l'Iran et l'Irak ont entamé des exercices militaires à la frontière avec cette région, selon un responsable kurde.

Les forces armées irakiennes et iraniennes ont lancé des exercices conjoints à proximité de la frontière avec le Kurdistan irakien, a annoncé un officiel kurde cité par l'AFP.

«Des unités irakiennes et iraniennes ont commencé à 11h00 locales des manœuvres avec des chars et de l'infanterie à seulement 250 mètres de la frontière», a indiqué le chef de la douane kurde au poste-frontière de Bashmakh, Chehwan Abou Bakr.

Selon lui, des manœuvres se déroulent également près de Haj Omran et Berwiz, respectivement au nord et à l'est de l'Irak, toujours du côté iranien de la frontière.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Le Kurdistan irakien ne lâche pas le contrôle sur ses frontières

Le site officiel de l'armée iranienne annonce «l'organisation de manœuvres communes avec la présence d'unités des forces armées de la République islamique d'Iran et de la République d'Irak dans la région frontalière». D'après ce site, ces exercices impliquent des unités blindées et d'artillerie, ainsi que des drones et des avions de combat.

Il s'agirait des premières manœuvres conjointes irako-iraniennes depuis la révolution islamique iranienne de 1979 qui avait été suivie d'un violent conflit entre les deux pays (1980-1988).

Ces exercices interviennent après la tenue du référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien lors duquel plus de 92% des électeurs se sont prononcés en faveur de l'indépendance vis-à-vis des autorités fédérales. Bagdad et Téhéran s'opposent à la sécession de cette région riche en pétrole qui compte plus de cinq millions d'habitants.