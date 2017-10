Madrid remercie Moscou pour sa position sur le référendum en Catalogne

L'ambassade d'Espagne a exprimé sa reconnaissance au ministère russe des Affaires étrangères pour sa position sur le référendum en Catalogne.

«Nous remercions le ministère russe des Affaires étrangères pour sa position relative au référendum illégal en Catalogne. Nous continuons d'informer le gouvernement et les médias de Russie sur la position de l'Espagne», a annoncé l'ambassade via son compte twitter.

La réaction de l'ambassade espagnole a suivi une déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova

«Nous considérons la situation en Catalogne comme l'affaire intérieure de l'Espagne. Nous estimons que les événements qui ont lieu en Catalogne doivent se développer en stricte conformité avec la législation espagnole en vigueur», a signalé la diplomate.

Madrid ne reconnaît pas le référendum qui s'est tenu dimanche en Catalogne. Selon les autorités régionales, 90% des Catalans ayant participé au référendum ont voté pour l'indépendance de la région. Des heurts entre participants au référendum et membres des forces de l'ordre dépêchées par Madrid, qui se sont produits pendant le vote, ont fait plus de 1.000 blessés, dont plus de 30 policiers.