304 terroristes de Daech éliminés en 24h par l’aviation russe dans la vallée de l’Euphrate

En 24 heures, l'aviation russe a éliminé 304 terroristes de Daech, 170 autres ont été blessés, a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov

«En 24 heures, l'aviation de l'armée de l'air russe a continué de frapper les forces de Daech sur la rive gauche de l'Euphrate. Les pertes des terroristes dans cette région sont évaluées à 304 morts et plus de 170 blessés», a déclaré Igor Konachenkov.

Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, l'aviation russe a également détruit en Syrie, sur la rive gauche de l'Euphrate, sept commandants de terrain de Daech, y compris le coordinateur des terroristes dans la vallée de l'Euphrate.

© Sputnik. Mikhaïl Alaeddine Derniers bastions de Daech: la guerre en Syrie touche à sa fin

«Lors d'une frappe aérienne on a détruit le centre de recrutement et de formation des mercenaires étrangers de Daech, dont environ 40 combattants issus du nord du Caucase, ainsi qu'un groupe mobile de snipers», a indiqué Igor Konachenkov.

Selon lui, l'aviation russe a également détruit trois postes de commandement, neuf points d'appui de terroristes, huit chars, trois unités d'artillerie, 17 4x4 avec des armes de gros calibre (canons anti-aériens ZU-23, canons sans recul B-10, mitrailleuses de la DShK), ainsi que quatre dépôts de munitions.

«Grâce aux actions efficaces de l'aviation de l'armée de l'air russe, les troupes syriennes continuent de libérer de Daech le territoire le long de l'Euphrate», a conclu le porte-parole du ministère russe de la Défense.

Actuellement, la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de Deir ez-Zor , ville partiellement libérée début septembre.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.