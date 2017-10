Le ministre belge de l'Intérieur sceptique face à l’idée de Macron d'un «parquet européen»

Jan Jambon, ministre belge de l'Intérieur (N-VA), a réagi avec un certain scepticisme à l'idée mise de l'avant par Emmanuel Macron fin septembre, lors de la présentation de ses propositions pour refonder l'Europe, qui mentionnait entre autres la création d'un «parquet européen contre la criminalité organisée et le terrorisme».

L'idée ne convainc pas Jan Jambon pour qu'«il y a une urgence».

«C'est un grand débat avec des pour et des contre cette idée. On peut perdre son temps à mener ce débat. Ou bien on peut faire marcher les structures existantes telles qu'Interpol ou Europol», a déclaré le ministre belge de l'Intérieur (N-VA) sur les ondes de RTBF.

Emmanuel Macron a plaidé le 26 septembre à la Sorbonne pour un approfondissement de l'Europe de la Défense passant par la constitution d'une «force commune d'intervention», d'un «budget de Défense commun» et d'«une doctrine commune pour agir». Le Président français a exposé sa vision de la construction européenne à un horizon de 10 ans.

En matière de lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron s'est prononcé pour la création d'une académie du renseignement «pour renforcer les liens entre nos pays par des actions de formation et d'échange» mais aussi d'un «parquet européen contre la criminalité organisée et le terrorisme».

«Face à l'internationale du terrorisme, l'Europe de la sécurité doit être notre bouclier», a insisté le Président français.