La Russie dit «oui» à une réforme de l’Onu, mais sous conditions

Le Président russe s'est prononcé sur la nécessité de réformer l'Organisation des Nations unies à l'occasion d'une cérémonie d'accueil des ambassadeurs étrangers.

«La Russie est attachée à l'idée de renforcer l'efficacité de l'Onu. Nous appuyons la nécessité de la réformer et de l'adapter aux défis d'aujourd'hui», a souligné Poutine.

Toujours est-il que le Président russe juge nécessaire que toutes les réformes soient mûrement réfléchies et prennent en compte les opinions de tous les participants de l'organisation internationale ou, le cas échéant, qu'elles soient fondées sur un grand consensus de la communauté internationale.

Pour rappel, Donald Trump a critiqué l'Organisation des Nations unies, la jugeant handicapée par la bureaucratie et sa mauvaise gestion, ce qui l'empêchait de mener à bien sa mission.

Une amélioration du fonctionnement de l'Onu se traduirait par exemple par une définition claire des objectifs de toute opération de maintien de la paix engagée dans le monde, a-t-il ajouté dans un bref discours prononcé dans le cadre d'une réunion consacrée à la réforme de l'Onu.

«Les Nations unies ces dernières années n'ont pas développé tout leur potentiel à cause de la bureaucratie et de la mauvaise gestion», a-t-il déclaré, cité par Reuters, faisant remarquer que dans le même temps, le budget de l'organisation avait augmenté de 140% et que son personnel avait plus que doublé depuis l'an 2000.