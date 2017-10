Poutine: le dialogue au sujet des relations bilatérales se poursuit avec Macron

La Russie reste intéressée à dialoguer avec le Président français concernant non seulement les relations franco-russes, mais également les problèmes d'actualité internationale.

La Russie poursuit son dialogue avec le Président français Emmanuel Macron concernant les relations bilatérales et les problèmes d'actualité internationale et régionale, a déclaré Vladimir Poutine lors de la cérémonie de la remise de lettres de créance des ambassadeurs de 20 pays.

«Nous poursuivons notre dialogue avec le Président français tant au sujet des importantes relations bilatérales que des problèmes d'actualité internationale et régionale. Notamment, nous avons convenu de créer un forum de sociétés civiles, le «dialogue de Trianon», dont l'activité est appelée à renforcer l'entente entre nos deux peuples», a indiqué le chef de l'État russe.

© AFP 2017 JUSTIN TALLIS Fraîchement arrivée à Moscou, l’ambassadrice de France en Russie s’exprime

Et d'ajouter: «Nous sommes intéressés à sauvegarder et développer le rôle particulier des relations franco-russes dans les affaires européennes et la politique internationale».

Le Président russe a rappelé que 2017 marquait le 300e anniversaire de la visite de Pierre le Grand en France, et que cette année il avait visité Paris pour avoir des entretiens fructueux avec son homologue français Emmanuel Macron.