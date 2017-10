Les premières photos de la chambre d'hôtel de l’assaillant de Las Vegas publiées

La chaîne de télé et radiodiffusion américaine Boston 25 News a publié les premières photos prises dans la chambre d'hôtel de l'assaillant qui a tué 59 personnes et en a blessé plus de 500 autres dimanche soir à Las Vegas. Sur ces images, on distingue une arme à feu, des munitions et un marteau sur le sol de la chambre d'hôtel.

«Ce sont deux des 23 fusils retrouvés dans la chambre d'hôtel de l'assaillant de Las Vegas à Mandalay Bay: un marteau, un trépied, des jumelles, des munitions.»

Apparemment, Stephen Paddock a acheté ces armes de manière légale après avoir passé les examens nécessaires. D'après les autorités, il a utilisé 10 valises pour les introduire dans l'hôtel. Et de rajouter qu'il a utilisé un marteau pour briser la fenêtre de sa chambre, d'où il a tiré sur la foule.

Stephen Paddock de 64 ans lourdement armé a ouvert le feu sur une foule assistant à un concert en plein air dimanche soir à Las Vegas, tuant au moins 59 personnes et en blessant 527 autres dans ce qui s'avère la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. L'assaillant s'est installé en hauteur, au 32ème étage de l'hôtel situé en face, arrosant 22.000 spectateurs d'une pluie mortelle de balles. Il s'est donné la mort avant que la police n'entre dans sa chambre. Ses motifs demeurent mystérieux.