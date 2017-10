La Défense russe dément la capture de 2 militaires russes par les djihadistes de Daech

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy L’aviation russe a «fondamentalement changé» la situation en Syrie a commenté une vidéo récemment publiée par Daech sur laquelle on peut voir deux hommes que l’organisation terroriste fait passer pour des militaires russes qu'elle aurait capturés.

Selon le ministère, aucun soldat russe n'a été fait prisonnier en Syrie.

«Tous les militaires des forces armées de la Fédération de Russie, qui sont en République arabe syrienne, accomplissent les missions qui leur ont été assignées», indique un communiqué du ministère.

Actuellement, la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de Deir ez-Zor, ville partiellement libérée début septembre.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.