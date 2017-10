Des taxis conduits par les femmes et pour les femmes pourraient voir le jour en Arabie

Le ministère saoudien des Transports a annoncé qu'il examinait un projet de loi autorisant les femmes à conduire les taxis, annoncent les médias locaux.

Selon le journal Okza, le porte-parole du ministère Turki al-Tayimi a annoncé que la vision du problème serait rendu publique d'ici 30 jours.

© AFP 2017 Fayez Nurekdine Du jamais vu dans l’histoire de l’Arabie saoudite: les femmes enfin autorisées à conduire

Le porte-parole a indiqué que l'autorisation pour les femmes de conduire les taxis simplifierait et rendrait moins cher le transport d'étudiantes et de femmes professeurs à l'école et à l'université. Cela faciliterait la vie pour de nombreuses familles, les femmes n'étant pas autorisées à prendre le taxi toutes seules si ce dernier est conduit par un homme. En plus, la nouvelle loi simplifiera pour les femmes leurs déplacements en ville. Toutefois, les voyages à l'extérieur des villes resteront dans la compétence des taxis conduits par les hommes.

Le 26 septembre, le roi Salmane d'Arabie saoudite a promulgué le 26 septembre un décret qui autorise les femmes du Royaume à conduire, une grande première dans l'histoire de ce pays.