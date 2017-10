Mattis a reconnu l'absence de preuves solides de l'aide russe aux Talibans

Intervenant mercredi devant la Commission des forces armées de la Chambre des représentants, le chef du Pentagone , James Mattis a dit ne pas avoir de preuves solides des prétendues fournitures d'armes russes aux Talibans en Afghanistan

«Je ne peux pas définir ce soutien, nous essayons de recueillir des renseignements à ce sujet et de comprendre pourquoi la Russie fait cela», a-t-il indiqué.

Il a également noté que ce soutien n'est pas dans l'intérêt de la Russie et de l'Iran.

«Soutenir les Talibans n'est pas dans l'intérêt de la Russie, pas dans l'intérêt de l'Iran et certainement pas dans l'intérêt du peuple afghan. Il est à peine possible d'expliquer pourquoi ils devraient faire quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt. […] De nombreux diplomates iraniens ont été tués par les Talibans, la Russie a également eu beaucoup de problèmes avec le terrorisme en Asie du Sud et en Asie centrale», a ajouté Mattis.

© AFP 2017 Muhammad Shoaib Amin Les déclarations de Washington sur le soutien des talibans par Moscou sont infondées

Plusieurs généraux américains ont déjà prononcé des allégations s'agissant de prétendues livraisons d'armes russes aux Talibans, le dernier étant le chef du Pentagone James Mattis. Lors d'une conférence de presse à Kaboul le 27 septembre, M.Mattis avait laissé entendre que la Russie aidait les Talibans.

Précédemment, Zamir Kaboulov, représentant spécial du Président russe pour l'Afghanistan, avait affirmé dans un entretien à Sputnik que Moscou n'accordait aux Talibans aucune aide: ni militaire, ni financière, et avait jugé ces déclarations irresponsables.