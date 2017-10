FSB: des terroristes venus de Syrie et d'Irak savent créer des armes chimiques artisanales

Certains terroristes de retour en Russie après avoir combattu en Syrie et en Irak y ont appris à fabriquer des armes chimiques artisanales.

© Photo. Russian Federal Security Service Le FSB publie une vidéo de l’arrestation des membres d’une cellule secrète de Daech

Des terroristes ayant combattu en Syrie et en Irak ont appris à fabriquer des armes chimiques artisanales, a déclaré le directeur du Service fédéral de sécurité (FSB), le général Alexandre Bortnikov

«Je voudrais souligner que certains terroristes qui ont combattu en Syrie et en Irak ont appris à fabriquer et à se servir des composants d'armes chimiques», a indiqué le général, inaugurant la XVIe réunion des chefs de services spéciaux, des organes de sécurité et des forces de l'ordre des pays partenaires du FSB.

Selon le général, ceci devient évident à la lecture des résultats d'enquêtes criminelles ouvertes en Russie contre ces terroristes.