Daech attaque des troupes syriennes depuis la zone où se trouve la «mission militaire US»

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a fait savoir que les attaques des terroristes de Daech contre les troupes gouvernementales syriennes avaient été déclenchées le 28 septembre depuis la zone où se trouve «la mission militaire américaine»:

«Ces attaques terroristes présentent un seul point commun: elles ont toutes été lancées depuis la zone située dans un rayon de 50 kilomètres autour de la localité de al-Tanf, à la frontière jordano-syrienne. C'est-à-dire de la région où se trouve «la mission militaire des États-Unis». Les Américains n'ont pas laissé, même à une portée de canon, les troupes syriennes approcher de cette zone vers laquelle se dirigeaient des terroristes.»

Igor Konachenkov a souligné que l'armée syrienne avait dû déployer des efforts considérables pour neutraliser les groupes de combattants mobiles de Daech sur la route qui relie Palmyre et Deir ez-Zor et pour libérer les localités investies par les terroristes.

«Si la partie américaine considère de telles opérations comme des "accidents" imprévus, les Forces aérospatiales russes en Syrie sont prêtes à procéder à l'élimination totale de tous les "accidents" de ce type qui surviennent dans la zone se trouvant sous leur contrôle», a conclu le porte-parole du ministère russe de la Défense.

Il a encore une fois fait remarquer que ce n'était pas les capacités des terroristes à combattre qui représentaient la plus grande difficulté pour les éliminer en Syrie, mais bien le soutien que leur apportait la partie américaine.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre, environ 300 combattants de Daech, partis de la localité de Rukban, ont rejoint à bord de nombreux 4x4 la ville d'Al-Qaryatayn dans la province de Homs, selon le message officiel du ministère russe de la Défense.

Et de souligner, qu'un groupe de terroristes «a pu contourner tous les postes des troupes syriennes dissimulés aux alentours de la localité d'al-Busairi et que la chance n'y était pour rien». Et d'expliquer, que les terroristes disposaient de leurs coordonnées précises «qu'on ne pouvait obtenir que grâce au renseignement aérien après traitement par des spécialistes. Elles avaient ensuite été soigneusement transmises pour la réalisation de sabotages et d'actes terroristes».

Dans la matinée du 28 septembre, cette unité de terroristes a tenté de s'emparer des hauteurs dominant la ville d'Al-Qaryatayn.

«Parallèlement, le même jour, des terroristes de Daech ont lancé une série d'attaques coordonnées contre d'autres postes des troupes syriennes situés le long de l'axe stratégiquement important qui relie Palmyre et Deir ez-Zor. C'est cette route qu'empruntent les convois de ravitaillement des troupes syriennes qui servent dans la vallée de l'Euphrate et ceux d'aide humanitaire», a-t-on ajouté au sein du ministère russe.