Face à une défaite prochaine, Daech tente de quitter la Syrie et l'Irak

Les djihadistes de Daech tentent de quitter la Syrie et l'Irak et font des transferts bancaires, notamment dans les pays de l'Asie du sud-est, a déclaré le président du comité pour les sanctions antiterroristes du Conseil de sécurité de l'Onu, Kairat Umarov.

«Les terroristes étrangers, en tentant de quitter l'Irak et la Syrie en qualité de réfugiés, créent de nouvelles menaces pour la communauté internationale», a indiqué le diplomate lors de la XVIe réunion des chefs de services spéciaux, des organes de sécurité et des forces de l'ordre des pays étrangers partenaires du FSB qui se déroule à Krasnodar.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Moscou: le flirt US avec les terroristes empêche de défaire Daech définitivement

Se référant à des données du groupe de surveillance auprès de son comité, le responsable a annoncé que «Daech tent[ait] de transférer ses moyens financiers en Syrie et en Irak vers d'autres régions pour se préparer à une possible défaite militaire dans la zone du conflit et pour poursuivre son activité dans d'autres parties du monde».

Notamment, un grand nombre de terroristes étrangers entrent ou s'installent en Asie du sud-est.

«En Asie du sud-est, le niveau de menace est en train de monter, Daech s'occupant de plus en plus de cette région et intensifiant sa propagande», a ajouté le diplomate.

«La menace globale de la part de Daech change et prend des formes nouvelles», a-t-il résumé.