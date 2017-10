Une frappe de l'aviation russe détruit un arsenal souterrain majeur d'al-Nosra en Syrie

Plus de 1000 tonnes de munitions ont été détruites et 49 djihadistes du Front al-Nosra ont été éliminés par l’aviation russe dans la province syrienne d’Idlib, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Les forces aérospatiales russes ont détruit le plus grand arsenal souterrain du Front al-Nosra (branche syrienne d'al-Qaïda, ndlr) dans la province d'Idlib, où les combattants du groupe djihadiste stockaient plus d'une tonne de munitions, a fait savoir ce jeudi le général Igor Konachenkovтак, porte-parole du ministère russe de la Défense.

Le dépôt se trouvait dans les environs de la localité d'Abu ed-Dukhur et abritait également des lance-roquettes, a-t-il précisé.

Selon M. Konachenkov, le renseignent russe a étudié sur une longue période de temps le système logistique que les terroristes utilisaient pour acheminer les munitions vers les points d'appui ainsi que leurs positions.

© AFP 2017 STRINGER Suite à une frappe russe, le chef d’al-Nosra est dans le coma

Après avoir analysé les informations recueillies via différents canaux, les militaires russes ont déterminé la zone de localisation la plus probable de l'arsenal et ont réalisé des mesures de reconnaissance supplémentaires sur le terrain afin de définir les coordonnés exactes des stocks de munitions

«Le dépôt a été détruit par une puissante charge aérienne destinée à détruire des cibles souterraines. L'incendie provoqué par la détonation des munitions a duré plusieurs heures, jusqu'à leur déflagration définitive», a indiqué le porte-parole.

Igor Konachenkov a ajouté que la frappe portée par un Su-34 a également permis d'éliminer 49 combattants d'Al-Nosra, dont sept chefs du «secteur oriental» du groupe terroriste.