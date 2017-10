Chassé de Syrie, Daech se déployerait au Pakistan

Les pertes que les terroristes subissent en Syrie les poussent à changer de tactique et de localisation géographique, met en garde le Centre antiterroriste de la Communauté des États indépendants (CEI).

Sur fond d'une série de défaites en Syrie, les combattants de Daech changent de localisation et se déplacent au Pakistan, a annoncé dans une interview à Sputnik le directeur du Centre antiterroriste de la Communauté des États indépendants (CEI), le général Andreï Novikov.

«Depuis l'automne 2016, on observe le transport d'un nombre important de combattants de Daech depuis la Syrie et l'Irak vers le territoire du Waziristan (région montagneuse du nord-ouest de Pakistan, ndlr) et leur redéploiement ultérieur», a-t-il indiqué.

Selon le général, les pertes en effectif poussent les extrémistes à modifier leur tactique mais aussi la géographie de leur activité.

Hier, Vladimir Poutine a lui aussi affirmé que Daech avait changé de tactique . Selon lui, les opérations antiterroristes menées en Syrie et en Irak n'ont pas permis de détruire définitivement l'infrastructure et le potentiel de combat des organisations terroristes. Après avoir modifié leur tactique, les combattants djihadistes ont procédé à la création de nouveaux points d'appui dans d'autres pays et régions.