Turquie, Balkans, Suisse: pays de transit des djihadistes de retour des zones de combat

Face à la défaite prochaine, Daech tente de quitter la Syrie et l'Irak. Dans une interview accordée à Sputnik, le directeur du Centre antiterroriste de la Communauté des États indépendants (CEI) a révélé quels pays de transit sont empruntés le plus souvent par les terroristes.

Les principaux points par lesquels les terroristes de Daech rentrent chez eux sont les aéroports de la Turquie, des Balkans et de l'Europe de l'Est, ainsi que ceux de la Suisse, a déclaré à Sputnik le directeur du Centre antiterroriste de la Communauté des États indépendants (CEI), le général Andreï Novikov.

«La majorité des terroristes reviendront dans leur pays d'origine ou iront dans d'autres États par les mêmes voies qu'ils avaient emprunté pour rejoindre les zones du conflit. En fait, cela signifie l'utilisation de vols entre la Turquie et les aéroports des villes des pays de la CEI. Des études sur le sujet montrent que la route des Balkans est particulièrement utilisée», a-t-il déclaré.

Le directeur du Centre antiterroriste de la CEI a également ajouté dans une interview à Sputnik que les terroristes utilisent la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suisse comme pays de transit.

© AFP 2017 Aamir Qureshi Chassé de Syrie, Daech se déployerait au Pakistan

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra . Pourtant, au cours des dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.

Seuls 10% du territoire syrien reste toujours aux mains des groupements terroristes, 90% du pays étant libéré des terroristes, a indiqué Andreï Novikov.