Daech aurait attiré 80% de ses partisans via Internet

L'écrasante majorité des partisans de Daech ont été attirés dans les rangs du groupe djihadiste via Internet, relate le quotidien italien Il Messaggero, citant le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti.

«Daech est devenu la première organisation terroriste à avoir fait d'Internet son arme principale», a indiqué M. Minniti s'exprimant lors d'un forum sur la cyber sécurité organisé à la Libre université internationale des études sociales à Rome.

«La Toile joue un rôle primordial dans la radicalisation et la propagation du fanatisme religieux. 80% de ce genre d'activité s'effectue via Internet, principalement en vue de recruter des combattants et des partisans. Cette stratégie donne une impression d'ampleur de l'influence exercée par l'organisation», a-t-il poursuivi.

Ancien Secrétaire d'État chargé des services de renseignement, Marco Minniti a souligné le caractère «complexe» du problème, appelant à «coopérer activement avec les plus importants fournisseurs d'accès à Internet». Ces mesures, selon lui, seront destinées à assurer le «contrôle et la surveillance de la Toile tout en respectant les droits et en accordant des garanties aux utilisateurs aux niveaux national et international».