Lavrov: la lutte contre le terrorisme est une priorité pour Moscou et Riyad

La lutte contre les mouvements terroristes reste une tâche primordiale dans la résolution de la crise au Moyen-Orient, ont souligné au cours de leur rencontre à Moscou le Président russe Vladimir Poutine et le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

La Russie et l'Arabie Saoudite partagent une compréhension commune de la priorité qui doit être donnée à la lutte contre le terrorisme pour la résolution des problèmes au Moyen-Orient, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'issue d'une rencontre entre du Président russe Vladimir Poutine et le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud

«En considérant les problèmes de la région nous avons constaté une fois de plus qu'il existait une compréhension commune de la priorité d'une lutte déterminée contre le terrorisme. Tel est l'objectif des initiatives que la Fédération de Russie et l'Arabie saoudite s'efforcent de promouvoir à l'Onu et sur la scène internationale», a indiqué le ministre.

Le chef de la diplomatie russe a souligné que les deux pays comprenaient l'importance de la lutte contre l'idéologie extrémiste qui alimentait les mouvements terroristes.

«Et, bien sûr, il est clair que la lutte contre le terrorisme implique une forte opposition à l'idéologie extrémiste. Nous avons fait connaître à nos collègues saoudiens les approches examinées à présent par le Conseil de sécurité de l'Onu. Nous espérons que le Groupe de la vision stratégique "Russie — le monde islamique" créé récemment par la Russie et l'Organisation de la coopération islamique peut contribuer à ces efforts», a-t-il ajouté.

Le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud est arrivé mercredi à Moscou pour la première fois de l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays afin de s'entretenir avec Vladimir Poutine.

D'après le Président russe, la visite en Russie du roi est un événement emblématique destiné à donner une impulsion positive au développement des relations entre les pays.