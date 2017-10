L’aviation russe détruit près de 1.400 sites terroristes en une semaine

Les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, progressent extrêmement rapidement face aux terroristes. 500 sorties, 190 missions de reconnaissance et environ 1.400 sites détruits: tel est le bilan des opérations menées par les Forces aérospatiales russes en Syrie au cours de la semaine dernière.

Les Forces aérospatiales russes ont fait près de 500 sorties en Syrie en une semaine et détruit environ 1.400 sites appartenant aux groupes terroristes internationaux, a annoncé vendredi le journal Krasnaïa Zvezda, organe de presse officiel du Ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense 10 missiles Kalibr frappent les terroristes à Deir ez-Zor depuis les sous-marins russes

Quant aux drones, ils ont effectué pendant cette période plus de 190 missions de reconnaissance au-dessus du territoire syrien, au cours desquelles plus de 129 sites des terroristes ont été découverts.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra. Pourtant, au cours des dernières semaines, les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont considérablement progressé face aux terroristes, qui ont perdu des positions.

Seuls 10% du territoire syrien reste toujours aux mains des groupements terroristes, 90% du pays étant libéré des terroristes, a indiqué Andreï Novikov.

Le 3 octobre, dans le cadre de l'opération en Syrie, les forces aérospatiales russes ont éliminé le commandement d'al-Nosra: le chef du groupe terroriste a été blessé et 12 commandants de terrain ont été éliminés.

Après l'annonce de l'élimination du commandement d'al-Nosra dans le cadre de l'opération en Syrie, le sénateur russe Konstantin Kossatchev a constaté le caractère irréversible de l'offensive victorieuse de la coalition impliquant les troupes gouvernementales syriennes et les forces de l'armée de l'air russe.