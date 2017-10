Moscou: la zone près d’une base US en Syrie est un «trou noir» d’où Daech attaque

La base US près de la localité de al-Tanf, destinée à former et équiper les détachements de l'opposition syrienne armée pour la lutte contre Daech, s’est transformée en «trou noir» d’où les terroristes, «qui jaillissent comme des diables en boite», attaquent les troupes syriennes et les civils, annonce le ministère russe de la Défense.