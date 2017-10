Passerelle en or, tapis et personnel particulier: dans l'intimité du roi saoudien à Moscou

En visite en Russie, la délégation saoudienne a réservé deux hôtels de luxe en entier à Moscou, a apporté ses propres tapis et a même amené son propre personnel hôtelier pour assurer un séjour confortable et apaisant au roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Le roi d'Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, est arrivé pour une visite «historique» à Moscou et… a amené avec lui 1.500 membres du personnel, en plus de faire livrer depuis Riyad une passerelle en or et ses propres tapis, relate l'agence Bloomberg, citant ses propres sources.

Or, un tout petit souci a marqué le début de sa visite, la passerelle en or de son avion étant tombé en panne au moment où Salmane ben Abdelaziz Al Saoud était sur le point de quitter le cockpit, si bien que le roi a dû «faire de la gymnastique» et descendre à pied. Il est à noter que la passerelle n'a pas été livrée par la Russie, mais transportée depuis Riyad.

© AP Photo/ Fayez Nureldine La passerelle en or du roi saoudien est tombée en panne à Moscou (Vidéo)

Arrivé au centre-ville, les Saoudiens se sont installés comme à la maison, un avion saoudien circulant chaque jour entre Moscou et Riyad pour transporter des «apprivoisements indispensables». À en croire les sources de Bloomberg, environ 800 kg de nourriture saoudienne ont déjà transporté dans la capitale russe.

La délégation du roi Salmane compte environ un millier de personnes. Elles occuperont toutes les chambres libres des hôtels 5 étoiles, Ritz Carlton et Four Seasons, situés aux abords du Kremlin et de la place Rouge. Selon l'un des interlocuteurs de Sputnik, la décoration de nombreuses suites a été refaite dans un style oriental.

D'après Vadim Prassov, vice-président de la Fédération des restaurateurs et hôteliers de Russie, la facture pourrait dépasser les trois millions de dollars, dépenses supplémentaires non comprises.

Ce jeudi 6 octobre, le roi saoudien discutera avec le Premier ministre Dmitri Medvedev des projets d'investissement communs et de la coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.