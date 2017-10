L'armée syrienne entre à Mayadin, un des derniers refuges de Daech en Syrie

Les Forces armées syriennes sont entrées dans la ville de Mayadin qui se trouve à 45 kilomètres à l’est de Deir ez-Zor et où se trouve l’un des derniers refuges de Daech, a déclaré à Sputnik un général de brigade de l’armée gouvernementale.

Un général de brigade au sein de l'armée gouvernementale syrienne a déclaré à Sputnik que les Forces armées syriennes sont entrées dans la ville de Mayadin, à proximité de Deir ez-Zor, un des derniers bastions des terroristes de Daech, et ont pris certains de ses quartiers sous leur contrôle.

«L'armée syrienne est entrée dans Mayadin et contrôle un marché dans l'ouest de la ville, ainsi que la citadelle d'al-Rahba… Des affrontements violents entre l'armée et les terroristes de Daech se poursuivent dans le sud de la ville», a déclaré un général de brigade à Sputnik.

Le général a en outre fait savoir que l'armée s'était emparée d'une ferme et d'un quartier dans le sud de la ville, et qu'elle avait sécurisé des corridors humanitaires pour la sortie des civils de Mayadin. Cependant, les combattants de Daech continuent à retenir une partie des habitants pour les utiliser en tant que boucliers humains.

La télévision d'État syrienne a, à son tour, déclaré qu'au cours de l'opération effectuée à Mayadin, les Forces armées syriennes ont éliminé de nombreux terroristes de Daech, sans pouvoir préciser leur nombre exact.

Les terroristes de Daech à Mayadin reçoivent des armes, des munitions et des djihadistes depuis l'Irak via la ville frontalière d'Abou Kamal. C'est notamment depuis cette localité que les unités mobiles de Daech essayent de contre-attaquer les Forces gouvernementales à proximité de Deir ez-Zor et les positions de l'armée sur la route reliant Palmyre à Deir ez-Zor, considérée comme la principale chaine d'approvisionnement du centre administratif de la province.