Moscou répond aux préoccupations US sur l’intention de Riyad d’acheter des S-400

Moscou a réagi aux préoccupations exprimées plus tôt par le département de la Défense des États-Unis suite à l'intention de l'Arabie saoudite d'acquérir des systèmes de missiles russes S-400.

«Le sujet de la collaboration militaire et technique a été abordé lors des négociations au sommet russo-saoudiennes. Je ne suis pas en mesure de présenter plus de détails que ceux qui ont déjà été fournis. Ce sujet fait certainement partie des plus sensibles», a-t-il déclaré.

Selon M.Peskov, le travail concernant ces questions se poursuivra.

«Le développement de la collaboration russo-saoudienne est, avant tout, dans l'intérêt de nos deux pays, dans l'intérêt de la stabilité dans le monde arabe, dans la région [du Proche-Orient, ndlr]. Elle n'est pas dirigée contre un quelconque troisième pays», a rajouté le porte-parole du Président russe.

M. Peskov a également rajouté que «toute remarque ou préoccupation à cet égard» est considérée par Kremlin comme «sans fondement».

Auparavant, le vice-Premier ministre Dmitri Rogozine avait déclaré que le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie saoudite, actuellement en visite à Moscou, était intéressé par les systèmes de missiles russes S-400.

Selon le media Al Arabiya, l'Arabie saoudite a finalement annoncé vouloir acheter des S-400.

Auparavant, un représentant du Pentagone avait déclaré que les États-Unis s'inquiétaient de l'intérêt de leur allié saoudien pour l'acquisition de systèmes de missiles S-400 russes. Et d'expliquer qu'il importait de maintenir la compatibilité opérationnelle entre les systèmes de défense américains et régionaux dans l'achat de grands systèmes de défense.