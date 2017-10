Les USA appellent la Russie à prévenir un «conflit inutile» en Syrie

Au lieu d'expliquer comment il est possible que la base US située près de la localité de al-Tanf se soit transformée en «trou noir» d'où les terroristes attaquent les troupes syriennes et les civils, les États-Unis ont exhorté la Russie à prévenir un «conflit inutile» en Syrie.

«Nous exhortons le régime [les autorités de Syrie, ndlr] et la Russie à concentrer leurs efforts sur Daech et à empêcher un conflit inutile qui les détournera de cette mission et provoquera une nouvelle instabilité en Syrie», a déclaré un représentant du Pentagone à RIA Novosti.

Auparavant, le porte-parole du ministère russe de la Défense avait indiqué que le déploiement illégal en avril 2017 d'une base militaire américaine sur la frontière jordano-syrienne avait été justifié publiquement «par la nécessité de mener des opérations contre Daech». Cependant, au cours des six mois d'existence de cette base, aucune opération américaine contre Daech n'a été effectuée.

«Les représentants du Pentagone ont affirmé à plusieurs reprises que les instructeurs américains, britanniques et norvégiens, qui sont couverts par l'aviation tactique et un système de lance-roquette multiple, formaient les combattants de l'Armée syrienne libre (ASL). En fait, la localité de al-Tanf s'est transformée en "trou noir" d'un rayon de 100 kilomètres sur la frontière jordano-syrienne. Au lieu de l'ASL, ce sont des groupes mobiles de Daech qui, jaillissant comme des diables en boite, réalisent des attaques terroristes et subversives contre les troupes syriennes et les civils», a déclaré Igor Konachenkov.