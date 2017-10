Chef du RDIF: la délégation du roi saoudien souligne les succès de Sputnik et de RT

«Nous voyons que les collègues saoudiens ont été très étonnés de voir comment Sputnik avec son budget et RT avec un budget assez limité arrivaient à avoir un tel succès et un public aussi large», souligne Kirill Dmitriev, directeur du Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Le travail de Sputnik et de RT a été positivement évalué par les représentants de la délégation du roi d'Arabie saoudite qui est arrivée en visite à Moscou cette semaine, a déclaré Kirill Dmitriev, directeur du Russian Direct Investment Fund (RDIF), dans une interview à la chaîne de télévision russe Rossia 24.

«Nous voyons que les collègues saoudiens ont été très étonnés de voir comment Sputnik avec son budget et RT avec un budget assez limité arrivaient à avoir un tel succès et un public aussi large», selon M.Dmitriev.

Les rédacteurs en chef des principaux médias en Arabie saoudite ont notamment noté la couverture positive dans l'espace médiatique en ligne de la visite à Moscou du roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a poursuivi M.Dmitriev.

«Par conséquent, la visite en elle-même est un catalyseur pour des informations positives et pour une avancée dans les relations. Mais, bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, un certain nombre de désaccords subsistent. On ne peut pas changer en quelques années certains dogmes qui ont été plantés depuis environ 40-50 ans. Mais la voie dans cette direction a été ouverte», a-t-il conclu.

© AFP 2017 STR L’Arabie saoudite s’attend à une levée des sanctions antirusses dans les plus brefs délais

Le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud est arrivé mercredi à Moscou pour la première fois de l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays afin de s'entretenir avec Vladimir Poutine . Selon le Président russe, la visite en Russie du roi d'Arabie saoudite est un événement emblématique destiné à donner une impulsion positive au développement des relations entre les deux pays.