Les USA approuvent la vente des THAAD à l’Arabie saoudite

Les États-Unis ont approuvé la vente des systèmes antiaériens THAAD à l'Arabie saoudite pour 15 milliards de dollars (12,7 milliards d'euros), déclare Reuters en se référant au Département d'État américain.

«Cette vente fait avancer les intérêts de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis et, à long terme, la sécurité de l'Arabie saoudite et de l'ensemble du Golfe face aux menaces de l'Iran et d'autres», a précisé le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'approbation ouvre la voie à l'Arabie saoudite pour l'achat de 44 systèmes et de 360 intercepteurs de missiles, ainsi que des stations de contrôle et des radars.

Le département d'État a souligné qu'il conseillera au Congrès d'approuver cette vente car elle «ne modifiera pas l'équilibre des forces dans la région.»

Cette décision de Washington est, apparemment, la réponse à l'accord préliminaire entre Riyad et Moscou pour l'achat de systèmes de défense antiaérienne russes S-400 ainsi que pour leur production dans le royaume saoudien, allié traditionnel des États-Unis.

Conçu par le géant américain de l'armement Lockheed Martin, le bouclier antimissile THAAD permet d'atteindre des missiles longue-portée se trouvant dans un rayon de 200 km et à une altitude de 150 km. Cela rend possible la destruction d'engins balistiques dans la phase terminale de leur vol. Dans la région, le bouclier antimissile américain équipe déjà les systèmes de défense du Qatar et des Émirats arabes unis.

Le THAAD, c'est un système de défense anti-missile qui a fait beaucoup de bruit sur la péninsule coréenne: des manifestations anti-THAAD se tiennent régulièrement en Corée du Sud.