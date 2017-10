Pyongyang appelle à l'unité face à la «politique de gangster» de Trump

© AP Photo/ Ahn Young-joon Les USA et la Corée du Sud poursuivront leurs exercices malgré la montée de tension

Alors que l'USS Ronald Reagan s'approche de la péninsule coréenne pour participer aux manœuvres conjointes avec Séoul, la Corée du Nord a appelé sa population à s'unir face à la «politique de gangster» menée par les États-Unis.

«Les agissements de Washington, qui vise la domination, la subjugation, l'agression et la guerre, deviennent de plus en plus dangereux avec la frénésie de Donald Trump assoiffé de guerre, qui avait craché des propos sur la "destruction totale de la Corée du Nord"», a lancé un porte-parole du Comité nord-coréen pour la paix cité par l'agence officielle KCNA.

Le porte-avions américain USS Ronald Reagan transportant environ 80 aéronefs à son bord se dirige actuellement vers la Corée du Sud. Les exercices communs américano-sud-coréens doivent commencer autour du 20 octobre, selon l'agence Yonhap.

Lors des exercices, les militaires des deux pays s'entraîneront à détecter, tracer et intercepter les missiles balistiques ainsi qu'à lutter contre les sous-marins de l'ennemi.

Fin septembre, lors de son premier discours devant l'Assemblée générale de l'Onu, Donald Trump a menacé de «détruire totalement» la Corée du Nord, affublant son dirigeant Kim Jong-un du surnom de «Rocket Man» («homme-fusée»), «embarqué dans une mission-suicide pour lui et son régime».

En réponse, Pyongyang a évoqué la possibilité d'un essai de bombe H d'une puissance sans précédent dans l'océan Pacifique en réponse aux déclarations de M.Trump.