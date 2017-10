L’aviation russe réduit en poussière des postes de commandement de Daech (vidéo)

Une vidéo montrant la destruction de postes de commandement de Daech dans la région d’al-Bukamal, près de la frontière siro-irakienne et dans la région de la ville de Mayadin, en Syrie, a été publiée par la chaîne de télévision russe Zvezda.

Les images de la destruction de postes de commandements de Daech en Syrie, dans la région d'al-Bukamal et dans la région de la ville de Mayadin ont été présentées par le ministère russe de la Défense et publiées par la chaîne de télévision russe Zvezda.

Au cours des dernières 24 heures, les avions russes ont éliminé 120 terroristes et 60 mercenaires étrangers en Syrie, a également annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Notamment, les frappes de l'aviation russe ont éliminé 40 terroristes dans la région d'al-Bukamal et leur poste de soutien ainsi qu'une équipe de 60 mercenaires étrangers au sud de Deir ez-Zor, dans la vallée de l'Euphrate.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Les avions russes éliminent un point d'appui et 40 terroristes en Syrie

Le 6 octobre, les Forces armées syriennes sont entrées dans la ville de Mayadin qui se trouve à 45 kilomètres à l'est de Deir ez-Zor et où se trouve l'un des derniers refuges de Daech, a déclaré à Sputnik un général de brigade de l'armée gouvernementale.

La télévision d'État syrienne a, à son tour, déclaré qu'au cours de l'opération effectuée à Mayadin, les Forces armées syriennes ont éliminé de nombreux terroristes de Daech, sans pouvoir préciser leur nombre exact.

Les terroristes de Daech à Mayadin reçoivent des armes, des munitions et des djihadistes depuis l'Irak via la ville frontalière d'Abou Kamal. C'est notamment depuis cette localité que les unités mobiles de Daech essayent de contre-attaquer les Forces gouvernementales à proximité de Deir ez-Zor et les positions de l'armée sur la route reliant Palmyre à Deir ez-Zor, considérée comme la principale chaine d'approvisionnement du centre administratif de la province.