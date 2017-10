Un boxeur US à Poutine: «Joyeux anniversaire, merci pour le passeport, je suis Russe»

Ce samedi, l’hôte du Kremlin souffle ses 65èmes bougies et le monde entier s’empresse de lui adresser ses meilleurs vœux à cette occasion. Un boxeur américain, Roy Jones Jr., n’a pas fait exception. Ayant souhaité un très joyeux anniversaire à Vladimir Poutine, il a tenu à le remercier pour le passeport russe qui lui avait été attribué.

Alors que le monde entier adresse ses meilleurs vœux ce samedi au Président russe qui fête ses 65 printemps, le boxeur américain Roy Jones Jr., qui avait obtenu en 2015 la nationalité russe, a également tenu à le féliciter.

«Joyeux anniversaire au Président russe, M.Vladimir Poutine! Un énorme merci pour cette possibilité de devenir votre compatriote et de découvrir le pays que vous dirigez. J'espère qu'un jour vous deviendrez non seulement le meilleur mais aussi l'homme le plus connu du monde. Merci pour tout ce que vous faites. J'espère que vous passerez une magnifique journée d'anniversaire. Que le Bon Dieu vous protège. Encore une fois, merci pour le passeport. Je suis Russe», a-t-il déclaré dans une interview à RT.

Samedi 7 octobre, le Président russe souffle ses 65 bougies. Selon son porte-parole Dmitri Peskov, la journée du Président sera consacrée au travail car de nombreux entretiens téléphoniques sont prévus au cours de la journée.