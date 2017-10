La «Fierté de Poutine»: les médias allemands vantent le Cygne blanc russe

L'hebdomadaire allemand Focus signale qu'avec une masse de 275 tonnes, le Tu-160, surnommé en Russie le Cygne blanc, est le plus gros avion de combat supersonique au monde. Le surnom de Cygne blanc lui a été donné pour sa forme élégante et sa couleur blanche. Le Tu-160 est souvent comparé au bombardier américain B1-B. Cependant il peut voler plus vite et plus loin.

«Contrairement au B1-B, il peut également porter des armes nucléaires», explique le journaliste de Focus.

Il rappelle que plusieurs Tu-160 ont attaqué les positions de Daech en Syrie avec des missiles de croisière.

En 2015, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné la reprise de la construction de bombardiers Tu-160 modernisés. Le premier avion de ce type verra le jour en 2019. Au total, les Forces aérospatiales russes devraient commander une cinquantaine de ces appareils. À l'heure actuelle 16 Tu-160 sont en exploitation dans l'armée russe.