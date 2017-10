Espagne: manifestations massives pour l’unité

Des centaines d’Espagnols ont manifesté samedi pour l’unité de leur pays, face aux tensions entre Madrid et Barcelone liées au référendum controversé sur l’'autodétermination en Catalogne.

Suite au référendum controversé sur l''autodétermination en Catalogne, des manifestations pour le «dialogue» ou l'«unité» se sont déroulées en Espagne, à quelques jours d'une possible déclaration d'indépendance.

​Plusieurs centaines d'Espagnols vêtus de blanc se sont rassemblés samedi à Madrid et à Barcelone pour réclamer un dialogue entre les Catalans et le reste de l'Espagne, sous le slogan «Parlem? Hablemos?» («On se parle?», en catalan et en espagnol).

​«L'Espagne est bien meilleure que ses dirigeants», lisait-on dans un manifeste des organisateurs de l'événement, diffusé par le site Change.org, et qui avait recueilli quelque 9.000 signatures samedi matin.

Une marche «patriotique» rassemblait dans le centre de Madrid des milliers de personnes pour «défendre l'unité de l'Espagne» avec des drapeaux espagnols, que l'on voit également sur des façades des bâtiments de la capitale espagnole.

​«Nous sommes sortis dans la rue pour que les hommes politiques se mettent à s'entendre et à chercher une issue politique, pour leur dire qu'il faut se parler», a dit à Sputnik David, un manifestant.

Deux autres participants brandissent une image représentant Mariano Rajoy (premier ministre espagnol) et Angela Merkel (son homologue allemande) qui s'embrassent, avec une inscription «Soyons indépendants d'eux».

Les tensions entre Madrid et les séparatistes au pouvoir en Catalogne depuis début 2016 ont plongé le pays dans sa plus grave crise politique depuis son retour à la démocratie en 1977, rappelle l'AFP. 16% des Espagnols vivent en Catalogne et selon les sondages, la moitié de la population n'est pas indépendantiste.